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24 Nisan Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
24 Nisan Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de tam 16 milyon öğrenci 23 Nisan’da 1 gün tatil yapıyor. Gözler ise 24 Nisan gününe çevrildi. 24 Nisan Çarşamba okul var mı, sorusu hız kazandı. 24 Nisan ders işlenecek mi? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan kapsamında eğitime ara verildi. Bugünün ardından yarın okul var mı, soruları öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Nisan okullar tatil mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

24 Nisan Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek - 1. Resim

YARIN OKUL VAR MI?

23 Nisan 2024 Salı günü okullar, kamu kurumları ve iş yerlerinde resmi tatil uygulanıyor.

Ayrıca  1 gün resmi tatil kapsamına bankalar, PTT’ler, hastaneler ve kargolar da kapalı. 

24 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatil olmadığı için okullarda eğitime devam edilecek.

Ayrıca tüm işyerleri de normal mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecek.

24 Nisan Çarşamba günü okullarda eğitime devam edilecek - 2. Resim

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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