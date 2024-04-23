23 Nisan'da İstanbul ve çevrelerinde kısa süreli süreli yağmur bekleniyor

23 Nisan'da hava nasıl olacak, yağmur var mı, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 23 Nisan Salı günü resmi tatilde dışarda olacak yurttaşlar hava durumunu araştırıyor. İşte 23 Nisan Salı günü İstanbul, İzmir, Ankara'da hava durumu detayları...

Türkiye'de bugün resmi tatil. Resmi tatili dışarıda değerlendirmek isteyenler hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, 23 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Vatandaşları nasıl bir hava bekliyor? İzmir, İstanbul ve Ankara kaç derece olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

23 NİSAN SALI HAVA DURUMU

23 Nisan'da havanın ülke genelinde nasıl olacağı belli oldu.

İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel, gece saatlerinden itibaren ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörüldü.

İstanbul sıcaklıklar 19 derece etrafında seyredecek.

ANKARA'DA 23 NİSAN GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Ankara sıcaklıklar 26 dereceyi görecek

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir geneli parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinde ve batı kesimlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.

İzmir bol rüzgârlı bir gün geçirecek ve sıcaklıklar 29 dereceyi bulacak.