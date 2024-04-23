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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan 23 Nisan mesajı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj paylaştı. Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.      

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından 23 Nisan mesajını paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.                   

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

BAKAN TEKİN ÇOCUKLARLA ANITKABİR'E GİTTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Tekin, 40’ı öğretmen olmak üzere Anadolu'nun 7 bölgesini temsilen gelen öğrencilerden oluşan 100 kişilik heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyetle ile Aslanlı Yol’da yürüyen Bakan Tekin, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Ebedi istirahatgâhınız Anıtkabir’de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. ‘Hâkimiyet, bilâ-kayd ü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki ‘dehay-i millîmizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.’ Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - 1. Resim

TBMM'DEKİ TÖRENLERE KURTULMUŞ BAŞKANLIK ETTİ

TBMM'deki 23 Nisan törenleri ise Atatürk anıtına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çelenk koymasıyla başladı. Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM başkanvekilleri, Başkan Divanı üyeleri, siyasi parti grupları Grup Başkanvekilleri katıldı.

Kurtulmuş daha TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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