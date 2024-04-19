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19 nisan Cuma Tokat il genelinde okullar tatil

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 nisan Cuma Tokat il genelinde okullar tatil

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat'ta 18 Nisan gecesinden beri devam eden ve dün 18.11'de Sulusaray merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 19 Nisan okullar tatil mi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tatil oldu mu soruları araştırılıyor.

19 Nisan okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Tokat'ta üst üste yaşanan depremler sonrası Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı.

18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 18.11'de Tokat Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.19 nisan Cuma Tokat il genelinde okullar tatil - 1. Resim

Tokat ve Yozgat'ta hissedilen depremde can kaybı yaşanmadı. 

Tokat valiliğinin yaptığı açıklamaya göre Tokat il genelinde eğitime ve öğretime 1 gün ara verildi. 19 nisan Cuma Tokat il genelinde okullar tatil - 2. Resim

Kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik hasta olan personellere 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelere 19 Nisan günü idari izinli sayılacak. 19 nisan Cuma Tokat il genelinde okullar tatil - 3. Resim

Ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Öğrencilere kalan ara sınavlarına ileri bir tarihte girecekleri söylendi.19 nisan Cuma Tokat il genelinde okullar tatil - 4. Resim

Valilik, evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar için yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerde gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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