19 nisan Cuma Tokat il genelinde okullar tatil

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 07:13 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 07:28 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tokat'ta 18 Nisan gecesinden beri devam eden ve dün 18.11'de Sulusaray merkezli 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 19 Nisan okullar tatil mi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tatil oldu mu soruları araştırılıyor.