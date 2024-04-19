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Tokat’ta 5.6'lık panik, deprem fırtınası sarstı! 4 bin yıllık fay uyandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokat’ta 5.6&#039;lık panik, deprem fırtınası sarstı! 4 bin yıllık fay uyandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde peş peşe dört deprem meydana geldi. Bölge halkı iki gece boyunca eve giremedi. Tek teselli ise can kaybının olmaması...

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde peş peşe yaşanan depremler yürekleri ağza getirdi. İlki, dün saat 01.06’da yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. 4,7’lik deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Aradan bir buçuk saat geçti ve ilçede 4,1’lik ikinci deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki zelzeleyle endişeleri giderek artan bölge sakinleri dışarıda sabahlarken Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Gece yaşanılanların korkusu geçmemişken ilçe saat 18.11’de daha şiddetli sallandı. AFAD, üçüncü depremin 5,6 büyüklüğünde ve 6 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Yozgat, Sivas, Çorum, Çankırı, Amasya, Ordu, Samsun ve Kayseri’de de hissedilen deprem bu sefer yıkıcı oldu. Sulusaray’da iki cami ile bazı ev ve ahırlarda hasar belirlendi. Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde ise iki katlı metruk ev yıkıldı. Afetlerde ölen olmazken kaçmaya çalışan 5 kişi kendisini yaraladı. 20 saatte 46 artçının yaşandığı bölgede sarsıntılar aralıklarla devam ediyor.

YURTLAR VATANDAŞIN HİZMETİNDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber’e telefonla canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Devletin bütün birimlerinin sahada olduğunu aktaran Yerlikaya “Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt depremi en fazla hisseden bölgeler oldu. 112’ye gelen 236 çağrı var, hiçbirinde arama kurtarma talebi olmadığını sevinerek öğrendik. Can kaybı ve yaralanan da yok. Metruk çok az sayıda ev ve birkaç ahır yıkıldı. Netleşmiş rakamları vermek için zamana ihtiyaç var. Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlara spor salonları ve yurtları açtık” dedi.

KÖPRÜ VE YOLLARDA HASAR YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bölgedeki köprü ve yolların durumuna ilişkin konuştu. Uraloğlu “Sivas-Ankara Devlet Yolu ile Şeyhhalil il yolu ve Sivas-Tokat Devlet Yolu’nda olumsuz bir durum yok” ifadelerini kullandı.

5 YILDA BİR SALLANIYOR

Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise 4 bin yıllık sessiz fayın üzerinde atılım olduğunu dile getirdi. Bu durumun normal olduğunu vurgulayan İçelli “Bölgeye baktığımız da her yıl 4’lük depremi en az iki kere yaşıyoruz. 5’lik deprem ise 5 yılda bir gerçekleşiyor. Kuzey Anadolu Fayı 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek potansiyele sahip” diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat genelinde; Yozgat’ın Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde
eğitim bugün yapılmayacak.

7,2'LİK DEPREM BEKLİYORUZ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehtap Aras, 4,7’lik depremin bir öncü olmadığını söyledi. Ummadık şekilde art arda sarsıntılar yaşanabileceğini belirten Aras “Tokat’ta 6 ile 7,2 arasında bir deprem bekleniyor. Ancak bu şimdi de 5 yıl sonra da olabilir. Bu yüzden her türlü senaryoya hazırlanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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