Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tokat'taki depremin bilançosu gün ışığıyla ortaya çıktı: İşte hasarın boyutları

Tokat'taki depremin bilançosu gün ışığıyla ortaya çıktı: İşte hasarın boyutları

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta meydana gelen depremlerin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Drone ile havadan görüntülenen merkez üssünde hasarın boyutu gözler önüne serildi.

Tokat'ta önceki gün meydana gelen 5.6'lık depremin ardından gün ağarınca hasarın boyutu netlik kazandı. Depremin merkez üssü olan Sulusaray ilçesi drone ile havadan görüntülendi.

Tokat'taki depremin bilançosu gün ışığıyla ortaya çıktı: İşte hasarın boyutları - 1. Resim

Drone'un çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü. Ekipler, hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Tokat'taki depremin bilançosu gün ışığıyla ortaya çıktı: İşte hasarın boyutları - 2. Resim

Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirme yetkililer tarafından gün içerisinde yapması bekleniyor.

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum" dedi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da patlama sesleri peş peşe geldi! Uçuşlar iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat'ta basın açıklaması yapan bakan yardımcısı depreme yakalandı - GündemTokat'ta basın açıklaması yapan bakan yardımcısı depreme yakalandıAnkara'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar birbirine girdi, yaralılar var - GündemAnkara'da alkollü sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var...Tokat’ta 5.6'lık panik, deprem fırtınası sarstı! 4 bin yıllık fay uyandı - Gündem4 bin yıllık fay uyandıBolu'da dehşet! Gürültüye uyanan apartman sakinleri baba ve kızının cesedini buldu - GündemBolu’da damat dehşeti! Karısını ve kayınpederini katlettiErdoğan, Tanzanyalı mevkidaşını resmî törenle karşıladı: Hedef 1 milyar dolar ticaret - GündemHedef 1 milyar dolar ticaretAK Parti, MKYK'da 31 Mart sandık analizi! En büyük darbe eski AK Partililerden - GündemEn büyük darbe eski AK Partililerden
Sonraki Haber Yükleniyor...