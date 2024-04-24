Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Benjamin Brand'ın hayatı, kariyeri ve eğitimi

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 07:45 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 08:00 - Güncelleme:

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Süper Li maçlarında yabancı VAR hakemlerinin yer alacağı kararından sonra Sivasspor - Fenerbahçe maçına atanan VAR hakemi Benjamin Brand nerede okudu, mesleği ne, kimdir araştırılıyor.