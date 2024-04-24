Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Benjamin Brand'ın hayatı, kariyeri ve eğitimi
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Süper Li maçlarında yabancı VAR hakemlerinin yer alacağı kararından sonra Sivasspor - Fenerbahçe maçına atanan VAR hakemi Benjamin Brand nerede okudu, mesleği ne, kimdir araştırılıyor.
Almanya Ligi'nden VAR hakemi olarak gelen Benjamin Brand'ın hayatı, biyografisi ve okuduğu okullara dair detaylar haberimizde yer alıyor.
10 Haziran 1989 yılında Almanya'da doğan Benjamin Brand, Bavyera Futbol Federasyonuna bağlı FC Schallfeld 1946 takımında hakem olarak görev alıyor.
2010 yılından bu yana DFB düzeyinde hakemlik yapıyor.
2012 yılında Bundesliga 2. hakemliğine yükseldi.
2015-2016 sezonunda Alman futbolunun en üst ligi Bundesliga'ya yükseldi.