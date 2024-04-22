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Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2’lik eşitlikle devam ediyor (ÖZET)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2’lik eşitlikle devam ediyor (ÖZET)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Maçta ilk yarı 1-0’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile bitti. Taraftarlar Sivasspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…

Sivasspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Fenerbahçe Trendyol Süper Ligi’nde bu hafta Sivasspor’a konuk oluyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2’lik eşitlikle devam ediyor.

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 45+2’de Fred, 80. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Sivasspor’un gollerini 57. dakika Koita, 90+4. dakikada penaltıdan Manaj kaydetti.

Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2’lik eşitlikle devam ediyor (ÖZET) - 1. Resim

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI DEVAM EDİYOR: 2-2

Sivasspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00’de başladı. Maç Sivasspor’un sahası Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor.

Sivasspor Fenerbahçe maçında hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2’lik eşitlikle devam ediyor (ÖZET) - 2. Resim

Sivasspor Fenerbahçe maçının 11’leri şu şekildedir:

Sivasspor’un 11’i: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe’nin 11’i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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