Sivasspor Fenerbahçe maçı 2-2’lik eşitlikle devam ediyor (ÖZET)

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 21:59 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Maçta ilk yarı 1-0’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile bitti. Taraftarlar Sivasspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…