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Camdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Camdaki Kız oyuncusu Nihal Menzil 1979 yılında evlendi! Oynadığı diziler, eşi ve hayat hikayesi...

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1962 doğumlu olan oyuncu Nihal Menzil, ilk oyunculuk teklifini tesadüf eseri aldı. Oyuncu Nihal Menzil’in eşi ve hikayesine dair detayları haberimizde derledik.

Sivas Koyunhisar’lı Nihal Menzil’in babası subay olarak görev aldı. Bu yüzden eğitimini farklı bölgelerde tamamlamak zorunda kaldı.

İlkokulunu Konya Devrim ve Malatya Gazi ilkokulunda, ortaokulu Abidinpaşa Cumhuriyet, İstanbul Bahçelievler ortaokulunda, liseyi ise Bahçelievler lisesi ve Haydarpaşa Sağlık Koleji’nde bitirdi.

1979 yılında Haydarpaşa’da okurken ailesi tarafından evlendirdi. Evli geçen 18 ayın ardından eşini bir trafik kazasında kaybetti. Eşini kaybettiği sırada 5 aylık bir bebeğe sahipti.

İLK ROLÜNÜ TESADÜF ESERİ ALDI

Eşini kaybettikten sonra birçok işte çalıştı. Örneğin, sekreterlik, kitap pazarlaması, tezgahtarlık, radyo programcılığı, haber spikerliği, anketörlük ve vokalistlik mesleklerini icra etti.

İlk rolünü Sıcağı Sıcağına adlı bir programda canlandırdı. Bu noktaya ise Sigorta poliçesi satarken tesadüf eseri aldığı oyunculuk teklifi sayesinde geldi.

Ardından İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizileri ile başarılı işlere imza attı. 

MENZİL’İN OYNADIĞI DİZİLER

Oyuncu Nihal Menzil, İkinci Bahar ve Asmalı Konak dizilerinden sonra şu dizilerde de yer aldı

Gözlerinde Son Gece, Çılgın Bediş, Dostlar Pasajı, Dikkat Bebek Var, Evdeki Yabancı, Üvey Baba, Bizim Aile, Vay Anam Vay, Belalım Benim, Ah Be İstanbul, Büyük Buluşma, Gece Yürüyüşü, Haziran Gecesi, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, Güz Yangını, Ezo Gelin, Doktorlar, Aşk Emek İster, Küçük Kıyamet, Kayıp Aranıyor, Eynihal, O Hayat Benim ve Kadın

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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