Türkiye Gazetesi

Mesir macunu, Anadolu’nun en eski tarihi kentlerinden biri olan Şehzadeler Şehri Manisa’da kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadar gelmiştir. İlk olarak Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca dönemin en ünlü ve başarılı hekimi Merkez Efendi tarafından kullanılmıştır. İşte, o günden bugüne kadar kullanılagelen mesir macununun faydaları…

MESİR MACUNU NEYE İYİ GELİR?

Kış aylarında düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekler; soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde etkili iyileşme sağlar.

İdrar yollarında oluşan problemleri kısa süre içerisinde giderir.

İçeriğinde bulunan baharatlar sayesinde öksürüğü kısa sürede keser, aynı zamanda balgam söktürücü etki de gösterir.

Tok tutma özelliği vardır, kilo vermek isteyenler diyetlerinde ölçüyü kaçırmamak şartıyla tüketebilir.

Eklem ağrılarına ve romatizmaya iyi gelir. Ağrı kesici özelliği sayesinde günlük yaşam konforunu arttırır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur. İçerisinde bulunan baharatlar bağırsakların iyi çalışmasında etkilidir.

Yüksek enerji kaynağıdır, vücutta yorgunluk ve halsizliğin giderilmesine destek olur.

Manisa'da her yıl Mesir Macunu Festivali düzenlenir. Merkez Efendi'nin Ayşe Hafsa Sultan'ı mesir macunuyla iyileştirmesi canlandırılır, halk oyunları oynanır, halka mesir macunu dağıtılır.

MESİR MACUNUNDA HANGİ BAHARATLAR BULUNUR?

Mesir macununun içeriğinde birçok farklı baharat bulunur. Yapımında genellikle zencefil, kişniş, limon ve portakal kabuğu, tarçın, karanfil, kimyon, çörek otu, vanilya, bal, çam sakızı, limon tuzu, kakule gibi ürünler kullanılır.

MESİR MACUNU NE KADAR YENMELİ?

Mesir macununun düzenli tüketilmesi vücuda fayda sağlar. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa bir tatlı kaşığı mesir macunu yemek uygun olacaktır. Mesir macununu aç karınla yemeli, tükettikten sonra 15-20 dakika kadar bir şey yenmemelidir.

MESİR MACUNU NASIL SAKLANIR?

Mesir macununun kısa süre içerisinde bozulmasını isteyemiyorsanız cam kavanozda muhafaza etmeli, serin bir yerde tutmalısınız. Mesir macununun bulunduğu kavanozun ağzını sıkıca kapatmalı, güneş ışığı olmayan ve kuru bir alanda saklamalısınız.

Mesir macunu şifa dağıttı 18. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali coşkuyla kutlandı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve sanatçı Ferhat Göçer’in mesir macunu saçtığı festivalde, binlerce vatandaş havada mesir macunu kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

UNESCO, Mesir macununu korumaya aldı Merkezi Paris'te bulunan BM'nin Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi, bugün yapılan toplantıda, Mesir Macunu Festivali'nin, "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi"ne kaydedilmesine oy birliğiyle karar verdi.