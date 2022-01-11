Türkiye Gazetesi

Zeytinyağının faydaları yıllardır dilden dile dolaşıyor. Sağlığımız için en faydalı ürünlerin başında gelen bu besin ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı. Çalışmada, ABD’de 30 yıldır takip edilen 90 binden fazla kişide zeytinyağı yemenin etkileri araştırıldı. Buna göre; margarin, tereyağı veya diğer doymuş yağlar yerine zeytinyağı kullanmanın kanser, kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra bunama nedeniyle hayatını kaybetmeye karşı koruma sağladığı belirtildi.

MARGARİN VE TEREYAĞI YERİNE ZEYTİNYAĞI TÜKETENLER…

Çalışmanın baş yazarı ve kıdemli araştırma bilimcisi Marta Guasch-Ferre, 2 çay kaşığı (10 gram) margarin, tereyağı, mayonez veya süt yağını aynı miktarda zeytinyağı ile değiştiren erkek ve kadınların, çok az zeytinyağı tüketen veya hiç zeytinyağı tüketmeyen kişilere göre genel ölüm riskinin yüzde 34'e kadar daha düşük olduğunu vurguladı.

Harvard Health Publishing'in baş tıbbi editörü Dr. Howard LeWine, ise "Sonuçlarımız, erken ölümün önlenmesi için doymuş yağ ve hayvansal yağın zeytinyağı gibi doymamış bitkisel yağlarla değiştirilmesi önerileri için daha fazla destek sağlıyor" şeklinde konuştu.

Daha önce yapılan bir araştırmada ise zeytinyağındaki oleokantal maddesinin kanser hücrelerini kısa sürede yok ettiği kanıtlanmıştı.

KANSERDEN ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde epidemiyoloji doçenti olan Susanna Larsson araştırma ile yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“En yüksek düzeyde zeytinyağı tükettiğini bildiren kişilerin kalp rahatsızlıklarından ölme riski yüzde 19, kanserden ölme riski yüzde 17, nörodejeneratif hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve ölüm riski yüzde 18 daha düşüktü.” Larsson ayrıca, doymuş yağlar yerine zeytinyağını hiç tüketmeyen veya nadiren tüketenlerle karşılaştırıldığında ölenlerin solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Zeytinyağı üzerine yapılan araştırma, Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlandı.

Zeytinyağı içmek böbreğe iyi geliyor İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu ile tez danışmanlığını yürüttüğü öğrencisi Dr. Resmiye Irmak Yüzügüldü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yılmaz'ın katkılarıyla skualen adlı bileşik ile ilgili araştırma yaptı.

Türk bilim adamları geliştirdi: Kanser ilacımız klinik aşamasında Türk bilim adamlarının kansere karşı geliştirdiği ilaçta klinik aşamaya geçildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ilacın faz-1 çalışmalarına Ankara’da başladı.