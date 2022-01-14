Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Covid-19 hastalarının virüsü yayma süreleri üzerinde duruldu. Çalışmaya göre, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin günler sonra da virüsü yaymaya devam edebileceği ortaya çıktı. 176 katılımcının dahil olduğu çalışmada, bu kişilerin yüzde 13’ünün virüsü 10 gün sonra da bulaştırma riskinin olduğu ortaya kondu.

Sonuçlar, bazı ülkelerde karantina sürelerinin düşürüldüğü döneme denk geldi. Çalışmayı değerlendiren viroloji uzmanı ve moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young, “Bu araştırma, karantina süresini 5 güne düşürmenin bulaştırma olasılığı yüksek kişilerin işe ve okula döndüğünde virüsü yayma riskini artıracağına dair endişeleri güçlendiriyor” dedi.

PANDEMİ İKİ AY İÇİNDE BİTEBİLİR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Covid-19 yeni varyantı Omicron hakkında umut veren bir çalışma yapıldı. Danimarka’nın tanınan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Tyra Grove Krause, Omicron varyantına ilişkin umut veren açıklamalarda bulundu. Krause, yeni varyant dolayısıyla bu ayın sonuna kadar vaka sayılarının artış göstereceğini ancak sonunda toplumun bağışıklık kazanacağını ve vakaların Şubat ayında düşüşe geçeceğini aktardı. Krause, sonuçların iki ay içinde daha net görülebileceğini ve enfeksiyonun ortadan kalkarak normal hayatımıza dönebileceğimizin de mümkün olduğunu söyledi.

Salgında yeni keşif: Covid-19’u ağır geçirme riskini iki kat artırıyor Polonyalı araştırmacılar, yeni bir gen varyantı keşfettiklerini ve söz konusu varyantın Covid-19’u ağır geçirme riskini iki katına çıkarabildiğini açıkladı.

Maske, Covid damlacıklarının yayılma mesafesini 8 kat azaltıyor ABD’de Central Florida Üniversitesi’nde yapılan araştırma, bir kez daha Covid-19 hastalığına karşı maskenin önemini ortaya koydu.