Türkiye Gazetesi

Çocuğunda bademcik büyümesi sorunu olan ve ameliyat düşünen anne babalara bilgi veren Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun (KBB) Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Erdurak, ağrısız bir işlemle bademciği küçültmenin mümkün olduğunu söyledi.

ÖNCELİKLE BU SORULARI CEVAPLAYIN

Op. Dr. Cem Erdurak, “Öncelikle şu soruları cevaplayın. Çocuğun bademcikleri normalden çok mu büyük? Büyümüş bademcikler, çocuk ağzını açtığı zaman bile çok net fark edilebiliyor mu? Geceleri tıkanmasına yol açıyor mu? Bademcikleri soluk borusunu tıkamış durumda mı? Nefes alıp verirken zorlanıyor mu? Bademcikleri sürekli iltihaplanıyor mu? Eğer bu soruların cevapları ‘hayır’ ise, ilk seçeneğiniz ameliyatla bademciği aldırmak olmasın" dedi.



AĞRISIZ BİR İŞLEMLE BADEMCİĞİ KÜÇÜLTMEK MÜMKÜN



Büyüyen bademciğin özel bir yöntemle küçültülebileceğini dile getiren Op. Dr. Erdurak, şöyle konuştu:

“Böyle bir sorunla karşılaşıldığında eskiden bu yana uygulanan prosedür, bademciğin alınması. Ancak eğer iltihaplanmayan bir bademcikse ve büyümüşse, hava yolunu açacak şekilde küçültmemiz mümkün” dedi. Küçültme işleminin ‘Plazma Yöntemi’ ile yapıldığını da belirten Dr. Erdurak, “Uygulamayı özel bir aletle yapıyoruz. Ağrısız ve kanama ihtimali düşük bir yöntem olduğu için son yıllarda çokça tercih ediliyor.”



BADEMCİK VÜCUDUN KALESİDİR



Bademciğin koruyucu özelliği bulunan bir doku olduğunu da hatırlatan Erdurak, "Bademcik, koruyucu fonksiyonu olan bir dokudur. Hatta halk arasında ‘vücudun kalesi’ olarak bilinir. O nedenle iltihaplanmayan ama çok büyümüş olan bademcikleri almak yerine küçültmekte fayda vardır. Küçültülen bademcik, koruyucu fonksiyonuna devam eder" şeklinde sözlerini noktaladı.

Ağız kokusunun sebebi bademcik taşı olabilir Kulak burun boğaz uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, kötü ağız kokusuna bademcik taşının sebep olduğunu belirterek bademcik tıraşlama metoduyla bu taşlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yanlış beslenme bademcikleri büyütüyor Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, yanlış beslenmenin geniz eti ve bademciklerin aşırı büyümesine yol açtığını söyledi.