Türkiye Gazetesi

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Kanada'daki Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden araştırmacıların gerçekleştirdiği bir çalışma, annenin hamilelik sırasında uyguladığı yapay tatlandırıcılı diyetin bebeklerin gelişimini olumsuz etkilediği ve obezite riskini artırdığını gösterdi. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, hamilelik sırasında doğal olmayan tatlandırıcı tüketiminin bebeklerin mikroorganizma ve metabolizmalarındaki değişikliklere yol açtığını ortaya koydu. Farklı türde tatlandırıcılar verilen farelerin yağ oranı daha fazla, obezite riski daha yüksek ve bağırsak mikrobiyomlarında belirgin farklılıklar olan yavrular doğurduğu görüldü. Bu yavruların diyabet ve şişmanlığa daha yatkın oldukları vurgulandı.

Koronadan ölen 10 çocuktan 7’si obez: Meksika abur cubura dur dedi Küçük çocukların dengeli beslenmeye teşvik edilmesi için adım adan Meksikalı yetkililer, ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışını yasakladı.

ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez Yapılan bir araştırmaya göre ABD'deki gençlerin yarısından fazlasının obez veya aşırı kilolu. Bu durum ülkede giderek artıyor.