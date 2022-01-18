Türkiye Gazetesi

Dördüncü doz Pfizer-BioNTech aşısını belirli gruplar üzerinde uygulamaya başlayan İsrail’den dikkat çeken araştırmanın sonuçları geldi. İsrailli bilim adamları Türkiye’de de kullanılan aşının dördüncü dozunu belirli gruplar üzerinde denedi. Sheba Tıp Merkezi’nde 270’den fazla sağlık çalışanına iki hafta önce aşı yapıldı. Bu kişilerin 154'ü Pfizer/BioNtech aşısı ve 120’si ise Moderna aşısı oldu. Çalışanların hepsi daha önce üç doz Pfizer-BioNtech aşısı olmuştu. Çalışmanın verilerini inceleyen bilim adamları, dördüncü doz aşının çok az koruma sağladığını ortaya koydu.

OMICRON’A KARŞI KORUMA ORANI DÜŞÜK

Araştırmaya göre, Tel-Aviv’deki sağlık merkezinde çalışanların antikor seviyeleri arttı. Ancak uzmanlar dördüncü doz koronavirüs aşısının Omicron’a karşı sağladığı koruma oranının çok düşük olduğunu vurguladı.

Çalışmada görevli Gili Regev-Yochay, yaptığı açıklamada, “Dördüncü doz aşı Omicron varyantına karşı sınırlı koruma sağlıyor. Aşı önceki varyantlara karşı etkiliydi fakat Omicron varyantına karşı pek etkili değil. Öte yandan deneme sürecinde aşı olanların hastalansa bile çok az semptom gösterdiğini gördük” şeklinde konuştu. Regev-Yochay ayrıca, “Risk grubundakilere dördüncü doz aşı vermek doğru bir karardı fakat çalışma sonuçları, bunu bütün topluma vermeye gerek olmadığını gösterdi” ifadesini kullandı.

ÇİFT MASKE UYARISI

Yaklaşık iki yıldır pandeminin etkisinde olan dünya, Omicron varyantının ortaya çıkması ile bir kez daha alarma geçti. Bilim adamları ise Covid-19’un yeni varyantı Omicron’a karşı çift maske takılması konusunda uyarıda bulundu. Hong Kong Çin Üniversitesi’nde görevli olan profesör David Hui, Omicron’a karşı çift maske takılması gerektiğinin altını çizdi. Profesör Hui, “Cerrahi maske üzerine bezden yapılma maske takılması da cerrahi maskede oluşabilecek boşlukları kapatabilir” şeklinde konuştu. Hui ayrıca risk grubundakilerin, toplu taşıma kullananların ve salgının yoğun olduğu bölgelerdeki insanların bu kurala sıkı sıkıya uymaları gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar “Hazırlıklı olun” deyip uyardı: Yeni varyant Omicron gibi hafif olmayabilir 2019 yılında ortaya çıkan ve hayatı alt üst eden koronavirüs ile ilgili yapılan yeni uyarılar korkuya neden oldu. Bilim adamları, “Aşı olunmaz ve Omicron yayılmaya devam ederse, yeni mutasyon olasılığı ortaya çıkar. Hazırlıklı olun, yeni varyant Omicron’dan daha hafif olmayabilir” dedi.

İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: Omicron'un 20 ana belirtisi İngiltere’de yapılan araştırmada Omicron varyantının 20 ana belirtisi tespit edildi. Semptomların ilk beşi ise burun akıntısı, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşurma şeklinde görülüyor.