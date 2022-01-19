Türkiye Gazetesi

Koronavirüs aşısı sonrası pek çok kişide yan etkiler görülebiliyor. ABD’li bilim adamları bu yan etkilerin nedenini ortaya koyan ezber bozan bir çalışmaya imza attı. Araştırmada, Covid-19 aşısından sonra görülen yan etkilerin üçte ikisinden fazlasının aşıdan ziyade, nosebo etkisi olarak bilinen, olumsuz anlamda bir plasebo etkisine bağlanabileceği ortaya kondu. Nasebo etkisi, kişinin uygulanan tedavinin olumsuz bir etkisi olacağına kendisini inandırması sonucu yaşanabiliyor.

Uzmanlar, Covid-19 aşılarıyla ilgili 12 klinik deneyin verilerini baz aldı. İlk doz sonrası oluşan yaygın yan etkilerin yüzde 76’sı, ikinci dozdan sonrakilerinse yüzde 56’sının nosebo etkisi kaynaklı olduğu saptandı.

Sonuçlarda, baş ağrısı, halsizlik, kol ağrısı gibi hafif yan etkilerin önemli bir kısmının aşının bileşenlerinden değil; nosebo tepkisine yol açan faktörlerden kaynaklandığı açıklandı. Çalışmanın sonuçları Jama Network Open adlı dergide yayımlandı. Uzmanlar, yan etkilerinden dolayı aşıda tereddüt yaşayan kişilerin akıllarındaki soru işaretlerini gidermek adına insanların bu konuda bilgilendirilmesine dikkat çekti.

NASEBO ETKİSİ NEDİR?

Nosebo etkisi, hastanın, kendisine uygulanan tedavinin yan etkiler getireceğine inanmasına deniyor. Bu etki, hastanın bir ilaç ya da tedavi uygulandığında, olumsuz yan etkileri olacağını düşündüğü için ortaya çıkıyor.

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