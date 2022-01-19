Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının Covid salgınının sonu olacağına dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

OMICRON DA HASTANELİK EDİYOR

“Salgın hiç de bitmeye yakın değildir” diyen Ghebreyesus, bu varyantın öncekiler kadar şiddetli olmasa da sanıldığı gibi hafif bir hastalık da olmadığını ifade etti. Ghebreyesus, “Hata yapmayın. Omicron da hastanelik ediyor ve ölümlere yol açıyor. Ayrıca daha az şiddetli vakalar da sağlık kurumlarının tıkanmasına yol açabilir” dedi.

BM yetkilisi, Omicron’un son varyant olmayacağını, başka varyantlar da çıkabileceğini dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan Covid uyarısı: Pandemi bitmedi, yeni varyantlar çıkabilir

YENİ AŞI FORMÜLLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Aşıların Omicron'a karşı güncellenmesi konusunda da önemli bilgiler paylaşan Ghebreyesus, "Omicron ve sonraki varyantlara karşı yeni aşı formüleri geliştirilmekte ve etkililik oranına dair değerlendirmeler yapılmaktadır" şeklinde konuştu. Ghebreyesus, aşıya erişimde eşitsizliğin Covid-19 ile mücadeleyi olumsuz etkilediğinin altını çizerek, "Mevcut durumu değiştirmezsek aşı eşitsizliğinde daha yıkıcı bir döneme gireceğiz" dedi.

ABD'de endişelendiren Omicron açıklaması: Ölümler 300 bini bulabilir ABD’de, koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle, mart ortasına kadar 50 ila 300 bin kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybedebileceği bildirildi.

Şüphelenenler dikkat etsin: Omicron’da yaşanan iki yeni semptom açıklandı 2019’un son haftalarında ortaya çıkan ve dünyayı felç eden koronavirüs yayılmaya devam ederken, uzmanlar yeni varyant Omicron’da görülen iki semptomla ilgili uyarıda bulundu.