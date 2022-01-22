Türkiye Gazetesi

Büyük bir araştırma, aşırı televizyon izlemenin kan pıhtılaşması riskini önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Bristol Üniversitesi araştırmacıları, günde dört veya daha fazla saat TV karşısında geçiren yetişkinlerde, iki buçuk veya daha az saat izleyen kişilere kıyasla riskin yaklaşık üçte bir oranında daha yüksek olduğunu buldu.

Bilim insanları zaten uzun süreli hareketsizliğin her yıl binlerce insanın ölümüne yol açan venöz tromboembolizm (VTE) riskini artırabileceğini biliyordu. Uzun süre hareketsizlik, kanın ekstremitelerde birikmesine neden oluyor ve pıhtılara yol açabiliyor. Aynı nedenle, uçak yolcularına uzun mesafeli uçuşlarda sık sık hareket etmeleri tavsiye edilir.

Bununla birlikte, yeni çalışma, fiziksel olarak aktif insanların bile hala daha fazla kan pıhtılaşması riski altında olduğunu buldu. Araştırmacılar ayrıca, aşırı televizyon izleyen kişilerin abur cubur yemeye meyilli olduğu konusunda da uyardı. Bu da obezite ve yüksek tansiyon gibi diğer koşullara ve ayrıca pıhtı risklerine yol açabilir.

TV KARŞISINDA ATIŞTIRMAK BÜYÜK RİSK

Çalışmanın baş yazarı Dr. Setor Kunutsor, “Eğer aşırı televizyon izleyecekseniz ara vermelisiniz. Her 30 dakikada bir durabilir ve gerilme hareketleri yapabilir veya sabit bir bisiklet kullanabilirsiniz. Televizyonu sağlıksız atıştırmalıklar ile birleştirmekten kaçının.” dedi.

Çoğu pıhtı, genellikle kolayca tedavi edilebilen derin ven trombozu olarak adlandırılan bacaktaki damarlarda oluşur. Ancak kan pıhtılarının küçük parçaları kopabilir ve kan dolaşımında pulmoner emboli olarak bilinen akciğerler gibi organlara gidebilir. Erken tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Çalışma, önceden kan pıhtılaşması teşhisi konulmamış 131 bin 421 katılımcı ile yapıldı. Gönüllülerin TV izleme alışkanlıklarının incelendiği makale, European Journal of Preventive Cardiology’de yayımlandı.

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