Türkiye Gazetesi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Omicron varyantına özel yeni aşı için denemelerine başladıklarını açıkladı. Çalışmanın 18-55 yaş grubundaki bin 420 yetişkinde ilk doz ve hatırlatıcı doz şeklinde uygulanarak aşının güvenlik, tolere edilebilirlik ve bağışıklık tepkisi açısından değerlendirilebileceği belirtildi.



UĞUR ŞAHİN: AMACIMIZ OMICRON’A KARŞI SAĞLAM BİR KORUMA SAĞLAMAK

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, “Şu an kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı bulaşmayı engelleme ve hafif geçirme etkisinin önceki varyantlara göre daha hızlı azaldığını gösteren veriler artıyor. Amacımız, Omicron varyantına karşı sağlam bir koruma sağlayan bir aşı geliştirmek” ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞMA 3 GRUP HALİNDE OLACAK



Yeni aşı çalışması, 3 grupta incelenecek. Çalışmadan en az 90-180 gün önce 2 doz BioNTech aşısı olan ilk gruptaki gönüllülere bir veya 2 doz geliştirilme aşamasında olan aşıdan uygulanacak. İkinci grupta yer alan gönüllüler ise çalışmadan en az 90-180 gün önce 3 doz BioNTech aşılı olacak ve Omicron’a özel hazırlanan aşıdan bir doz olacaklar. Covid-19’a karşı hiç aşılanmamış kişilerden oluşan grup ise, yeni aşı çalışmasından 3 doz olacaklar. Omicron’a özgü hazırlanan yeni aşı, mevcut aşılar gibi 30 mikrogramlık dozlar halinde uygulanacak.

Pfizer ve BioNTech, Omicron'a karşı klinik çalışmalara başladıklarını resmen açıkladı.

POTANSİYEL MUTASYONLARA HAZIR OLUNMASI GEREKİYOR



Pfizer’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Başkanı Kathrin Jansen, şöyle dedi:

“Mevcut araştırmalar ve veriler, hatırlatıcı dozların Omicron’a bağlı ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı yüksek düzeyde koruma sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. Fakat buna rağmen bu korumanın zaman içinde azalması durumuna ve gelecekteki potansiyel mutasyonlara karşı da hazırlıklı olunması gerekiyor. Omicron’a özel bir aşıya ihtiyaç duyulursa, üretiriz. Fakat elbette sağlık yetkilileriyle aşı dağıtımı öncesinde bunun sonuçlarını tartışmalı ve onaylarını almalıyız.”



Pfizer’ın Ceo’su Albert Bourla geçen ay, Omicron mutasyonu için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde, Mart ayında yeni bir aşının olabileceğini söylemişti.

Japonya’da korkutan araştırma: Omicron plastik yüzeyde 193,5 saat aktif kalıyor Japonya’da Kyoto Bölge Tıp Üniversitesi’ndeki bilim adamları, Covid-19'un farklı varyantlarında virüsün yüzeylerde kalma sürelerini araştırdı.

Omicron hafif geçiyor diye hafife almayın Omicron hızla bulaştığı için korunma tedbirlerine daha sıkı uyun. Hastalığınızı saklamayın, sevdiklerinizden uzak durun.