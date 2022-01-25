Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Buna göre; vaka sayısında bir günde 9 bini aşkın artışın yaşandığı gözlemlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

174 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

25 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 76 bin 341 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 418 bin 427 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 203 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,41 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 141 milyon 098 bin 118’a yükseldi.



OSMANİYE, 2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA ORANI ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

“Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

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