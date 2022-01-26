Türkiye Gazetesi

Lahanadan havuca, karnabahardan kornişona birçok çeşidiyle sofraların vazgeçilmezi olan turşu faydalarıyla da dikkat çekiyor. Soğuk havaların etkisiyle birçok kişi kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği turşulara yöneldi. Özellikle acı turşularda talep hat safhaya yükseldi. Yaz aylarında günde 5 kilogram kadar satılan acı biber turşusuna talep günde 50 kilograma yükseldi.

GÜNLÜK SATIŞLAR 10 KAT ARTTI

Eskişehir’de turşuculuk yapan Ünal Atalay, havaların soğumasıyla acı turşuya talebin arttığını söyledi. Satışı yaz aylarına göre 10 kat artan acı biber turşusunun yanı sıra acı sos ve acı turşu suyuna da talebin olduğunu belirten Atalay, şu ifadeleri kullandı:

“Kış aylarında turşuya talep arttı. Son haftalardaki aşırı soğuk havalardan dolayı talep her geçen gün yükseliyor. Özellikle iç ısıttığı için insanlar acı ürünlere yoğunlaştı. Acı biber turşuları, acı soslar ve acı turşu suyu inanılmaz talep görüyor. Yaz aylarına göre satışlarımız çoğaldı. Yazın insanlar acıyı çok tercih etmiyor. Acı biber turşularından yaz aylarında günlük 5 kilogram satıyorduk, şuan günlük 50 kilogram satıyoruz. Şuan günde 100 litre turşu suyu satıyorsak 80 litresi acı oluyor. Vatandaş soğuk havadan korunmak için acı turşuya hücum etti diyebiliriz.”

TURŞUNUN FAYDALARI



-Turşu bağışıklık sistemini güçlendiriyor; soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyor.

- Yüksek miktarda lif içeriyor, kan şekerini dengeliyor.

- Tokluk süresini uzatıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Bu özelliğiyle zayıflama sürecinde tercih ediliyor.

-Bağırsak florasını düzenliyor, kabızlığa iyi geliyor.

-Birçok vitamin ve mineral içeren turşu, kalp damar hastalıklarına karşı koruyor.

'Limon mu sirke mi' tartışmasına son: Turşuya çay ve asma yaprağı önerisi Turşu hakkında yıllardır tartışılan 'limon mu sirke mi' ikilemi hakkında açıklamada bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, her ikisinin de sağlık açısından zararlı olabileceğini belirterek, turşularda istenen asidik değer için sirke ve limon yerine çay ya da meşe ve asma yaprağı kullanılabileceğini ifade etti.

Pandemi döneminde turşu suyu da raflara girdi Koronavirüs nedeniyle faydalı içeceklere talebin artmasıyla Adana’da faaliyet gösteren bir firma, turşu suyu üretmeye ve şişeleyerek marketlerde satış yapmaya başladı. Avrupa’dan da talep gelen ürün için firmanın yönetim kurulu başkanı Selahaddin Nas, “Yıllık üretim olarak 2 bin ton hedefliyorduk ama birçok zincir mağazadan çok güzel geri dönüşler aldık. Bu hedefi büyük ihtimal ilk 6 ayda geçeceğiz” dedi.