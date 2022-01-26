Türkiye Gazetesi

ABD’de Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’ndeki uzmanlar, koronavirüs geçirdikten sonra çift doz Covid aşısı yaptıranların da süper bağışıklık kazandığını dile getirdi.

10 KAT DAHA FAZLA ANTİKOR

Akademisyenler Pfizer/BioNTech aşısı olmuş 104 gönüllüden kan örnekleri aldı ve onları koronavirüsün üç ayrı varyantına maruz bıraktı. “Hibrit bağışıklık” içindeki gönüllülerde “şaşırtıcı derecede yüksek” antikor tepkisi tespit edildi. Bunlarda antikor seviyesi, Covid geçirmiş aşısız kişilere göre 10 kat fazla çıktı.

Araştırmaya göre aşıları tam olup koronavirüse yakalananlar ‘süper bağışıklığa’ sahip oluyor.

İKİ DURUMDA DA SÜPER BAĞIŞIKLIK KAZANILIYOR

Araştırma Omicron varyantının ortaya çıkmasından önce yapıldı ama araştırmacılar bu varyantta da aynı sonucun görüleceği kanaatinde. Science Immunology dergisinde yayımlanan araştırma raporunu kaleme alan Dr. Fikadu Tafesse, “Önce aşı yaptırıp sonra enfeksiyon kapanlarla önce enfeksiyona yakalanıp sonra aşı yaptıranlar arasında herhangi bir fark yok. Her iki durumda da süper bağışıklık oluşuyor ve hastalık hafif geçiriliyor” ifadesini kullandı.

TURKOVAC’ta hatırlatma dozu antikoru beş kat artırıyor Omicron varyantının hızla yayılmasıyla zamanında yapılan hatırlatma dozunun önemi arttı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yapıldığında antikor seviyesinin 4-5 kat artacağına dikkat çekti.

Pfizer ve BioNTech resmen duyurdu: Omicron’a karşı özel aşı geliyor Covid-19’un yeni varyantı Omicron’a karşı vaka sayıları hızla artarken sıcak bir gelişme yaşandı. Pfizer ve BioNTech, Omicron’a özgü geliştirdikleri yeni aşı için klinik çalışmaların 18-55 yaş grubundaki gönüllü kişilerle birlikte başladığını duyurdu. Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi ‘son dakika’ ibaresiyle paylaştı.