Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bugüne kadar koronavirüse yakalanan kişiler arasında dünya çapında yapılan metaanaliz çalışmasının Covid-19 enfeksiyonunun yol açtığı uyku bozukluğunun ne kadar ciddi bir problem olduğunu ortaya çıkardığını söyleyen uzman klinik psikolog Kübra Bozkurt “Toplumda uyku sorunu sıklığı yüzde 35,6 olurken bu oran Covid-19’a yakalananlarda yüzde 74,8 oldu. Yani koronavirüse yakalananların yüzde 75’i uyku problemi yaşadı, bir kısmında ise bu, kalıcı hâle geldi” dedi. Covid-19 enfeksiyonunda yaşanan uyku problemlerinin bir kısmının psikolojik kökenli olmasına rağmen neredeyse tamamının fiziki olduğunu ifade eden Bozkurt, “Post-Covid dönemindeki uyku bozukluğunun Covid-19’a bağlı sinir sisteminde yaptığı hasar sonucu ortaya çıktığı gösteriliyor” diye konuştu.

Uykusuzluğun ilacı Akdeniz diyetinde saklı New York’taki Columbia Üniversitesinde yapılan bir çalışma, Akdeniz diyeti ile beslenenlerin daha az uykusuzluk çektiğini ortaya koydu.

İlaca gerek yok: İyi uykunun sırrı diyette İngiltere’de yapılan araştırma, sağlıklı bir diyetin kaliteli uykuyla doğrudan ilişkisi olduğunu kanıtladı. Uzmanlara göre, uykusuzluk problemi yaşayanlar beslenmelerine dikkat etmeli.