Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemlerin alındığı Danimarka’da Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla vaka sayıları artış gösterdi. Ülkede son dönemde Omicron varyantının alt türü olan BA.2 de hızla yayıldı. Bilim adamları ise Omicron BA.2’nin çok daha tehlikeli olduğunu ortaya koyan bir bilimsel araştırmaya imza attı.

AŞI OLANLARA DA AŞISIZLARA DA KOLAYCA GEÇİYOR

Danimarka’nın saygın üniversitelerinden Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmada Omicron BA.2’nin orijinal Omicron varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı olduğu tespit edildi. Araştırmanın sonuçları henüz hakemli bir dergide yayımlanmasa da, bilim adamları ilk bulguları paylaştı. Buna göre, BA.2’nin ilk Omicron varyantı olan BA.1’e göre hem aşı olanlarda hem de aşısızlarda daha kolay bulaşabildiği duyuruldu.

Delta virüsünden sonra baskın hale gelen Omicron’un alt varyantı olan BA.2, birçok ülkeyi etkisi altına almaya başladı.

YÜZDE 34 DAHA BULAŞICI

Uzmanlar; yaş, cinsiyet ya da aşı durumuna bakılmaksızın Omicron BA.2’nin hızla yayıldığına dikkat çekti. Açıklamada, “Bir hanede bu vaka çıkınca bunun diğer aile fertlerine bulaşma oranı yüzde 39. Fakat ilk Omicron varyantında bu ihtimal yüzde 29’du” ifadelerine yer verildi. Bu durum, BA.2'nin BA.1 olarak bilinen orijinal versiyondan yüzde 34 daha fazla bulaşıcı olduğunu kanıtlar nitelikte.

YENİ DALGA GELEBİLİR

Öte yandan araştırmanın sonuçları Omicron dalgasının azalmasının beklenenden daha uzun süreceği konusunda endişeleri arttırdı. Kopenhag Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü ve çalışmanın uzmanlarından Laust Mortenson, “BA.1 ile mücadele eden her ülke şimdi yeni bir BA.2 dalgasıyla karşı karşıya kalabilir” şeklinde konuştu.