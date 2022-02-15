Türkiye Gazetesi

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Sevgiyle birlikte beynin bazı bölgelerinde olması gerekenden çok daha fazla hormonal değişim yaşandığını ifade eden Kırım, insan sağlığı üzerinde etkin oksitosin, vazopressin ve dopamin hormonlarında artış görüldüğünü belirterek bu hormonların vücuttaki görevlerini şöyle anlattı:

Oksitosin: Mutluluk ve sevgi hormonu olarak bilinen oksitosin kan basıncını düşürerek rahatlama sağlar. Daha çok ses ve koku etkisiyle salgılanan hormon, sosyal ilişkilerdeki güven duygusunu inşa eder. Özellikle doğum ve emzirme döneminde artar.

Vazopressin: Sadakat hormonu olarak da bilinir; bağlılık duygusunu yükseltir. Kan hacmi ve konsantrasyonu düzenler.

Dopamin: İnsanın kendini iyi hissetmesini sağlayan bu hormon motivasyonu artırır. Onun sayesinde hayata sarılırız.

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