Türkiye Gazetesi

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Günde 4-6 saat uyudukları bilinen Donald Trump, Elon Musk ya da futbolcu The Rock gibi ünlülerin özel genlere sahip olduğunu ifade eden bilim adamları bu durumun beyin üzerindeki etkisini fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkardı. Sonuçları The Science Dergisi’nde yayınlanan çalışmada “kısa uyku genleri” ile yetiştirilen farelerin Alzheimer’a daha az yakalandığını ortaya koydu.

“Elit uyuyanlar”ın sahip olduğu iki genetik mutasyonun beyinde Alzheimer’a yol açan toksik madde birikimini yavaşlattığını buldu. San Francisco'daki California Üniversitesi'ndeki uyku araştırmacıları, insanların sadece yüzde 5'inde bulunan bu genlerin, insanların kısa uyku ile yetinmesini sağladığını söylüyor. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları sonuçların bunamayı engelleyecek yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini vurguluyor.

Orta yaşta fit olmak Alzheimer riskini üçte bir oranında azaltıyor Yapılan çalışmalar orta yaşta fit olmanın, Alzheimer riskini üçte bir oranında azalttığını gösteriyor.

Alzheimer hastalarına umut ışığı: Erken teşhis ve tedavi edilebilir Japon araştırmacılar, henüz çaresi olmayan ve dünyada yaklaşık 50 milyon kişinin hayatını etkileyen Alzheimer hastalığının tedavisinde umut olacak bir çalışmaya imza attı. Bilim adamları, Alzheimer’a yatkın kişilerin genetik özelliklerini belirlemeyi başardı.