Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda, vaka sayılarında düşüş yaşandığı gözlemlenirken, vefat sayılarında ise artış yaşandığı kaydedildi.

123 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

18 Mart’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 19 bin 126 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 oldu. Bir günde toplam 312 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 274 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,26 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 421 bin 935’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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