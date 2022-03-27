Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 1 nisan'da başlayacak olan teravih namazının ardından ilk sahur yapılacak ve 2 nisan'da oruçlu olunacak. Günde yaklaşık 16 saat aç kalınan Ramazan ayında oruç tutarken vücut sağlığınıda unutmamak gerek. Uzmanlar oruç ayında mutlaka sahurun yapılmasını ve sahur saatlerinde aç kalınmamasını öneriyor. Sahur yapılmadığı takdirde metabolizmanın yavaşladığını aktaran uzmanlar bu durum sonucunda ise halsizlik ve sürekli uyku hali oluşabileceğini söylüyor.

KİLOYA NEDEN OLABİLİR

Ramazan ayında doğru beslenme yöntemlerini bilmenin önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, "Gün içerisinde iftara kadar olan süreyi sağlıklı, enerjik şekilde geçirmek için sahurda doğru tercihler yapılması önemlidir" dedi. "Uzun saatler aç kalındıktan sonra kalorili besinlerin tüketilmesi sağlıksız beslenmenize ve kilo almanıza neden olabilir" diyen Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nurdan Çeliktaş, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

'SALAM, SOSİS VE SUCUK TARZI BESİNELRDEN UZAK DURULMALI'

Çeliktaş, "Ramazan döneminde başımız dönmeden, el ayak kesilmeden, başımız ağrımadan bazı şeylere dikkat ederek rahat bir şekilde oruç tutabiliriz. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme sürdürülmelidir. Ağır ve yağlı yiyecekler, kızartma, salam, sosis, sucuk gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Bunlar hazımsızlık, mide yanması, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi gibi rahatsızlıkları tetikler" diye konuştu.

SAHURDA NELER YENİLMELİ?

Oruç tutanların sahura kalkmasını ve sahurda kahvaltı yapmalarını tavsiye ettiklerini belirten Dyt. Nurdan Çeliktaş "Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı gibi hafif yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmeli" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların ise midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri uygun şekilde tüketmesini ve aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca, 2-2,5 litre arasında su tüketilmelidir. Tek seferde yüksek miktarda değil iftar sahur arasında dağıtılarak içilmelidir" dedi.

İFTARDA NASIL BESLENİLMELİ?

Çeliktaş, uzun süren açlık sonrası kan şekerinin düşmesi sonucu dengesiz beslenildiğini vurgulayarak, oruç 2 bardak ılık su 1-2 adet hurma ile açılmalıdır uyarısında bulundu. Dyt. Çeliktaş, "İftarda 1 bardak su ve 2 adet hurma ile oruç açıldıktan sonra çorba ve salata tercih edilirse iyi olur. Uzun bir açlık geçirildiği için hızlı bir başlangıç yapmamak gerekir. 15 dakika ara verildikten sonra ana yemek olarak etli bir sebze yemeği veya tavuk, et, balık gibi protein kaynağı yiyecekler, tam tahıllı ekmek veya porsiyonlara dikkat ederek bulgur pilavı, posa açısından zengin kuru baklagiller yardımcı yemek olarak tercih edilebilir.

İftar sofralarında yoğurda da yer verilip ayran, cacık olarak tüketilebilir. Ayrıca komposto kullanılabilir. İftardan 1-2 saat sonra ara öğün olarak meyve ve yoğurt tüketilmesini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÇOK HIZLI YİYENLER DİKKAT!

Dyt. Çeliktaş, "Gün boyunca uzun süren açlık neticesinde kan şekeri çok düşük olduğu için ve beyne giden açlık sinyalleri fazlalaştığı için kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Bu yüzden çok hızlı yeme ve çok miktarda besin tüketimi olabilmektedir. Yavaş yeme ve iyi çiğnemeye dikkat edilmelidir. Çünkü hızlı ve çok miktarda yemek, kan basıncını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

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