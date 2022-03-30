Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan yaklaştı. Diyabet hastalarının da ramazanda oruç tutma konusunda kafaları karışık. Peki, diyabet hastaları oruç tutabilir mi? Şeker hastaları nasıl oruç tutar? Şeker hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmeli? Dr. M. Emin Dinççağ, Ramazan ayında sık sorulan sorulara cevap verdi.

DİYABETLİLER RAMAZANDAN ÖNCE HEKİM KONTROLÜNDEN GEÇMELİ

Ağızdan ilaç alan şeker hastalarının oruç tuttuğunda uyması gereken bazı tedbirler olduğunun altını çizen Dr. Dinççağ, “Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde diyabetli Müslümanların oruç tuttuğu bir gerçektir. Ramazan başlamadan diyabetlilerin veya tüm oruç tutacak olanların hekim kontrolünden geçmeleri ve tahlillerini yaptırmaları gereklidir” dedi.

ORUÇ TUTAN DİYABETLİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Oruç tutan diyabet hastalarına uyarılarda bulunan Dinççağ, şunları söyledi:



“İyi kontrol sağlanmış oral (ağızdan) ilaç alan şeker hastalarının kan şekeri kontrolünün sık yapılması şartıyla hipoglisemi yaşamadığı sürece çok istiyorlarsa oruç tutabileceği ve riskin daha düşük hasta grubu olduğu bilinmelidir. Ancak oruç tutan bu diyabetlilerin iftarda çok fazla yememeleri, iftarı açtıktan sonra ilaçlarını almaları, az az sık sık yemek yemeleri, iftar sahur arasında bol su içmeleri, sık kan şekeri ölçmeleri, şeker yememeleri, unlu gıdalarda daha az tüketmeleri, iftar sonrası yürüyüş yapmaları şartıyla oruçlu kalabilirler.”

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