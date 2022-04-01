Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sağlık raporlarına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Koca "Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir” dedi.

Bakan Koca Twitter üzerinden şu açıklamaları yaptı:

"Pandemi döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler almıştık. Bu dönemde hastanelerimize ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli/süresiz, tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerlidir.

Buna göre;

1) Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

2) Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,

3) Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

4) İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür.”

Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı...

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede yeni dönemin başladığını açıkladı. Koca maske ile ilgili beklenen açıklamayı yaparak; "Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil." dedi.

Çok tartışılan uzman çavuş olayına ilişkin Bakan Koca'dan ilk açıklama Sağlık Bakanı Koca, Muğla'da uzman çavuşun doktor tarafından darp edildiği görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, olaya ilişkin yaptığı açıklamada sağlıkta şiddet olayları da dahil hukuka akseden hiçbir sorunda bir tarafın peşinen suçlu, diğer taraf peşinen masum ve mağdur ilan edilemeyeceğini belirterek, adalete güvenilmesi gerektiğini vurguladı.