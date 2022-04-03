Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Delta varyantından sonra Omicron varyantı ile vaka sayılarında artış yaşanmıştı. Vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlanırken Dünya Sağlık Örgütü İngiltere’de ortaya çıkan yeni varyant XE çıktı. Açıklamaya göre XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı. Rekombinant mutasyonlar, bir hastaya birden fazla koronavirüs varyantı bulaştığı zaman ortaya çıkıyor.

BİRDEN FAZLA VARYANTIN BULAŞMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

İngiliz uzmanların British Medical Journal'da yayınlanan bir makalesinde, varyantların çoğaltma sırasında genetik materyallerini karıştırıp yeni bir mutasyon oluşturduğu ifade edildi. Alfa varyantı da İngiltere’de çıkmıştı. DSÖ yeni mutasyon XE'nin Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu duyurdu. Açıklamada bu sonucun ilk bulgu olduğunun ve kesin bir bilgiye ulaşmak için araştırmaların sürdüğünün altı çizildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: 41 vefat, 11 bin 783 yeni vaka Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu oaylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 783 yeni vaka tespit edilirken, 41 kişi hayatını kaybetti.