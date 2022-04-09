Türkiye Gazetesi

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Metro Türkiye'nin KONDA iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını değerlendiren diyetisyen Dilara Koçak, Türk insanının ne yiyeceğine karar verirken sağlıklı beslenme tercihinin öne çıktığını belirterek “Ancak, toplumun hâlen yarısı bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel bir şey tüketmiyor. Ayrıca toplumda yöresel ürün almaya gayret edenlerin oranı yüzde 51 olurken her dört kişiden biri alışveriş yaparken ürünün yerli olmasına dikkat ediyor” dedi.

Ramazan’da beslenme nasıl olmalı? İftar ve sahurda ne yemeli? 11 Ayın Sultanı Ramazan’a sayılı günler kaldı. Beslenme düzenindeki değişiklikler nedeniyle Ramazan’da doğru beslenme yöntemlerini bilmemiz gerekiyor. Peki, iftarda ve sahurda neler yemeli, neye dikkat etmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, konuyla ilgili bilgiler verdi.

Ramazanda sağlıklı beslenme için uzmanından 10 altın öneri Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, Ramazan ayında oruç tutan kişilerin yedikleri yiyecekler kadar neleri yemediklerinin de çok önemli olduğunu belirterek sahurda neler yenilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulundu.