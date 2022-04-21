Türkiye Gazetesi

Independent’ın haberine göre, East Anglia Üniversitesinden Dr Rachel Hurst, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Agresif prostat kanseri ile ilişkili birkaç bakteri türü bulduk, bunlardan bazıları daha önce hiç bulunmayan yeni bakteri türleri” dedi. Araştırmacılar, bulguların, bu bakterileri hedefleyebilecek ve agresif hastalığın gelişimini yavaşlatabilecek veya önleyebilecek tedavilerin önünü açmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor.

East Anglia Üniversitesi (UEA) Norwich Tıp Fakültesinden çalışmanın lideri Profesör Dr. Colin Cooper, “Enfeksiyonlar ve kanser arasındaki bazı güçlü ilişkileri zaten biliyoruz. Örneğin, sindirim sisteminde Helicobacter pylori bakterisinin varlığı mide ülserlerine yol açabilir ve mide kanseri ile ilişkilidir. HPV virüsünün bazı türleri rahim ağzı kanserine neden olabilmekte. Bakterilerin prostat kanserinin büyüme ve yayılma şekliyle bağlantılı olup olmadığını öğrenmek istedik.” dedi.

PROSTAT KANSERİNE ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

UEA Norwich Tıp Fakültesinden Dr. Jeremy Clark ise, “Bazı prostat kanserlerinin diğerlerinden daha agresif olmasına neden olan şey hakkında çok az şey biliniyor. Artık bazı bakterilerin buna neden olduğuna ve bulmacanın bir parçası olduğuna dair kanıtlarımız var." şeklinde konuştu.

Ekip tarafından keşfedilen yeni bakteri türlerinden ikisine, çalışmayı finanse edenlere ithafen Porphyromonas bobii ve Varibaculum prostatcancerukia ismi verildi. Ekip tarafından bulunan bakteri seti arasında Anaerococcus, Peptoniphilus, Porphyromonas, Fenollaria ve Fusobacterium bulunur.

Tüm bakteriler oksijen olmadan büyüyordu. Dr. Hurst şunları söyledi: “Hastanın örneklerinde bu spesifik anaerobik bakterilerden herhangi biri tespit edildiğinde, bu, daha yüksek dereceli prostat kanseri varlığı ve agresif hastalığa daha hızlı ilerleme ile bağlantılıydı. Ayrıca bu bakterilerin kanserle nasıl bağlantılı olabileceğine dair potansiyel biyolojik mekanizmaları da belirledik. Henüz bilmediğimiz şeyler arasında, insanların bu bakterileri nasıl aldıklarını, kansere neden olup olmadıklarını veya zayıf bir bağışıklık tepkisinin bakterilerin büyümesine izin verip vermediğidir. Ancak, bulgularımızın ve gelecekteki çalışmalarımızın, agresif prostat kanserinin gelişmesini yavaşlatabilecek veya önleyebilecek yeni tedavi seçeneklerine yol açabileceğini umuyoruz.”

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