Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için bir çok tavsiyede bulunuyor. Doğal beslenme taraftarı olan Karatay, paketli ürünlere karşı çıkarak çocukların elinden düşürmediği bir ürünle ilgili endişe verici açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay bir seminerde yaptığı açıklamada, meyve suları hakkında yaptığı uyarı ile yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

BAĞIMLILIK YAPIYOR

Çocuklarımız bizim geleceğimiz bu yüzden onların ne içtiğine karar vermek zorundayız. Özellikle gelişim çağlarında onları zararlı içeceklerden uzak tutmalıyız. Bazı içecekleri çocuklarımız çok seviyor. Ancak o içecekler onlara bağımlılık yapabiliyor. Bu da zamanla sağlıklarını bozabiliyor.

MEYVE SUYU DEĞİL, HOŞAF İÇİN

Canan Karatay son dönemdeki uyarılarıyla dikkat çekiyor. Son uyarısı ise çocuklarımızın pek çok sevdiği meyve suyuyla ilgili oldu. Türk mutfağından eksik olmaması gereken içeceğin hoşaf olduğuna dikkat çekildi.

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı bir toplantıda kanser etkisi yapan besinler hakkında açıklamalarda bulunmuş ve bu toplantıda yaptığı açıklamada özellikle hazır meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirtmişti. Öte yandan Prof. Dr. Karatay bu meyve sularının, karaciğeri de yağlandırıcı etkisi olduğunu uyararak tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı.

KAYISI HOŞAFI TARİFİ

Orta büyüklükte 1 kase kurutulmuş kuru kayısı

2 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm

1 su bardağından biraz eksik toz şeker

3-4 damla limon suyu

4 adet karanfil

1.5 litre su

DOĞAL ZEYTİNYAĞI KULLANIN

Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.

Canan Karatay tek tek açıkladı: İşte genç kalmayı sağlayan doğal kolajenler Prof. Dr. Canan Karatay ramazan için verdiği tavsiyelerle gündeme gelirken çoğunlukla kadınların kullandığı kolajen hap konusunda uyarıda bulundu. Karatay 'reklamlara kanmayın' diyerek doğal kolajenin kelle paça olduğunu açıkladı

Canan Karatay'dan baş ağrısı ve kabızlık için tavsiye: Mutlaka tüketin Ramazan Ayında bir çok tavsiyede bulunan Canan Karatay bu kez de susuzluk ve kabızlıkla ilgili bilgilendirdi. Sahurda bol su içilmesini ve paketli gıdalardan uzak durulmasını söyleyen Karatay iftarı paça çorbası ile açın diyor. Kabızlıkla ilgili ise mutlaka zeytinyağı ve kahve içilmesini öneriyor.

Canan Karatay'dan zeytinyağı tavsiyesi: Ana sütü gibidir, için Prof. Dr. Canan Karatay zeytinyağı ile ilgili sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Karatay, vücuda ilaç gibi geldiği söylenen zeytinyağını her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.