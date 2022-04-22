Türkiye Gazetesi

Oruç tutmak karaciğer yağlanmasına iyi gelebilir! Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, "Yapılan çalışmada oruç tutan ve tutmayan ve karaciğerde yağlanması olan 2 grup karşılaştırıldığında oruç tutan grupta insülin direnci, kolesterol, karaciğer enzimlerinde azalma olduğu ve oruç tutmanın karaciğer yağlanmasına karşı iyi gelebileceği sonucu bulunmuş. Tabii ki bu sonucu almak için kapsamlı ve kültürel iftar sofralarında bir azaltma şeklinde bir düzenleme yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

ORUÇ TUTMAK KARACİĞERE FAYDALI

Prof. Dr. Onur Yaprak orucun vücuda faydalarına ilişkin yaptığı açıklamada, yenilenlere dikkat ederek tutulan oruç ibadetinin vücudun üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Oruçlu olunan açlık süresince vücutta bazı tepkiler geliştiğini ifade eden Yaprak, "Beyin ve diğer organların enerji ihtiyacını karşılamak için karaciğerde glikojen olarak adlandırılan fazla karbonhidratın karaciğerde depolanmış şekli tekrar glukoza dönüşür, iftardan sonra ise fazla glukoz tekrar glikojen şeklinde karaciğerde depolanır.

Bir taraftan da vücutta depolanmış olan yağlar yakılarak enerji için kullanılır. Oruç sırasında sabah yakıt kaynağı karbonhidratlar iken iftara doğru yağların yakıt kaynağı olarak öne çıktığı görülür. Bu da yağ dokudan serbest yağ asitlerinin kana karışması ve karaciğerde keton olarak enerjiye dönüşümü yani lipoliz ile gerçekleşir” değerlendirmesinde bulundu.

ORUÇ TUTMAK DETOKS ETKİSİ OLUŞTURUYOR

Prof. Dr. Yaprak, orucun vücuda bir detoks fırsatı haline gelmesi için şu önerilerde bulundu:

- Normal beslenen bir kadın ortalama günde 2 bin kalori, erkek ise 2 bin 500 kalori almaktadır. Beslenme modellerindeki kaçınılmaz değişiklikler ve sirkadiyen ritimler, hormon düzeylerindeki dalgalanmalar ve genel günlük yaşam tarzındaki ilişkili fizyolojik değişimler nedeniyle ramazan yemeği planlaması, sağlıklı oruç için önemli bir bileşen haline gelir.

- Ramazan ayında öğünlerde özellikle karbonhidratlara ve yağlara dikkat etmeliyiz. Kalorinin yüzde 40-50’si karbonhidratlardan oluşmalı. Karbonhidratlar düşük glisemik indekse sahip yüksek lif içeren cinsten olmalı, proteinler kalorinin yüzde 20-30’unu oluşturmalı ve yağlı kırmızı etten fakir olmalıdır.

- Diğer beyaz etler ve baklagiller protein kaynağı için daha uygun olacaktır. Aldığımız gıdalar ile alınacak enerjiyi ise şu şekilde dağıtalım. İftarda yüzde 40-50, sahurda yüzde 30-40 ve ara atıştırmalar ile yüzde 10-20 olacak şekilde bir düzenleme yapalım. Yapılan çalışmada oruç tutan ve tutmayan ve karaciğerde yağlanması olan 2 grup karşılaştırıldığında oruç tutan grupta insülin direnci, kolesterol, karaciğer enzimlerinde azalma olduğu ve oruç tutmanın karaciğer yağlanmasına karşı iyi gelebileceği sonucu bulunmuş. Tabii ki bu sonucu almak için kapsamlı ve kültürel iftar sofralarında bir azaltma şeklinde bir düzenleme yapmalıyız.

Ramazan'da oruç tutanların çaresi... Uzmanlar öneriyor! İşte susuzluğu dindiren tavsiye Diyetisyen, Mina Memiş sahur ve iftarda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Memiş, gün boyunca susuzluğu gidermek için tavsiye vermeyi de ihmal etmeyerek “İftarda ve sahurda susuzluk hissinin önüne geçerek sindirime destek olmak için öğünlere elma sirkeli su veya ılık su ile başlanılabilir” dedi.

Oruç yaşlanmayı yavaşlatıyor Uzman diyetisyen Muhammed Nurullah Şahin, oruç tutmanın açlıkla birlikte sirtuin adı verilen gençlik genlerini aktif hâle getirdiğini, bu durumun yaşlanmayı yavaşlattığını söyledi.

Duyanlar şaşırıyor: Oruç tutmanın bir faydası daha ortaya çıktı! Oruç tutmanın kalp sağlığına faydalı olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Ayhan Küp, Ramazan Ayı’nda oruç ve kalp sağlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küp, “Ramazan ayında kalp sağlığı açısından oruç tutulmasında fayda var” şeklinde konuştu.