Türkiye Gazetesi

İngiltere’de ismi verilmeyen ve başka hastalıklara da sahip bir kişi 2021 yılında hayatını kaybetti.

Çoğu insan virüsü doğal olarak temizler ancak söz konusu hasta ciddi şekilde zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahipti. Hasta ilk olarak 2020'nin başlarında Covid'e yakalandı. Belirtileri vardı ve enfeksiyon bir PCR testi ile doğrulandı.

505 GÜN BOYUNCA YAPILAN 50 TEST DE POZİTİFTİ

Sonraki 72 hafta boyunca hem rutin kontroller hem de bakım için birçok kez hastaneye gidip geldi. Her seferinde test yapılan hastanın 505 gün boyunca yaklaşık 50 testi pozitif çıktı.

King's College London ve Londra Guy's and St Thomas Hastanesi'ndeki doktorlar, ayrıntılı laboratuvar analizi neticesinde, hastada kalıcı enfeksiyon olduğunu ortaya çıkardı. Hasta, antiviral ilaçlar verildikten sonra bile enfeksiyonu atlatamadı.

DURUMU UZUN COVİD’DEN FARKLI

Hastanın bu durumu enfeksiyon geçtikten sonra semptomların devam ettiği uzun Covid’den farklıydı.

Bulguları bir tıp konferansında sunan Dr. Luke Blagdon Snell, BBC’ye şunları söyledi:

"Hastanın hiçbir zaman negatif testi olmadı, testleri her seferinde pozitif çıktı. Bunun sürekli bir enfeksiyon olduğunu söyleyebiliriz."

UZUN SÜRELİ ENFEKSİYONLAR YENİ MUTASYONLARA NEDEN OLABİLİR

Araştırmacılar ise uzun süreli enfeksiyonların nadir ancak önemli olduğunu çünkü yeni Covid türevlerine yol açabileceklerini belirtti. Ancak bu vakada öyle bir şey söz konusu olmadı.

Uzun süreli enfeksiyonların yeni mutasyonlara neden olabileceğini belirten Dr. Snell, "Çalıştığımız bu hastalardan bazılarında, endişe verici bazı varyantlarda görülen mutasyonlar var."

Kronik enfeksiyona sahip kişilerin, virüsü başkalarına bulaştırmayabileceğini de ekleyen Dr. Snell, kontrol ettikleri dokuz hastadan hiçbirinin yeni tehlikeli bir varyant üretmediğini vurguladı.

Covid-19'da yeni bir dalga mı geliyor? Uzmanlar ilk belirtisini açıkladı Koronavirüste Omicron'un yerini hızlı yayılan ancak etkisi hafif olan XE varyantı alıyor. Bu varyantın en belirgin semptomu boğaz ağrısı.

Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.