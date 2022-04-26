Türkiye Gazetesi

Bahar yorgunluğu ile baş etmek için protein tüketiminin kısıtlanması, kuru yemiş tüketiminin artırılması gerektiği bildirildi. Serotonin hormonunun bahar yorgunluğu ile yakından ilişkisi olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Ayşe Korkmaz “Besinlerdeki triptofan miktarının zengin olması serotonin seviyesini artırıyor. Triptofan en çok proteinlerde var. Protein yerine beslenmemizde triptofan miktarının yüksek kaju, ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yemişlere, susam, kabak çekirdeği, soya fasulyesi, buğday, pirinç, tam buğday ve mısır gibi tahıllara yer verelim” dedi.

Kuru yemiş alerjisi son 20 yılda iki kat arttı Kuru yemiş alerjisinin son yılda 20 kat arttığını belirten Prof. Dr. Şekerel, bunun en önemli sebeplerinden birinin sezaryen doğumlar olduğunu ifade etti.

Faydaları saymakla bitmiyor: İşte en sağlıklı 5 kuruyemiş Yeterli ve dengeli beslenmede yağlar önemli bir yere sahip. Çoklu doymamış yağ asitlerinin ve tekli doymamış yağ asitlerinin sağlık için birçok faydası bulunuyor. Bunlar içinde yer alan kuruyemişler kavrulmadan çiğ olarak tüketilmelidir.