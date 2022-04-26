Türkiye Gazetesi

Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Mustafa Gül, böbrek nakli için annesi Mahide Gül ile birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Bu esnada yapılan testler sonucunda annesinde meme kanseri tespit edildi.

“BÜTÜN KADINLAR TARAMALARINI YAPTIRSIN, İHMAL ETMESİNLER”

Mahide Gül 62 yaşında… Oğluna böbreğini vermek isterken kendisinde kitle tespit ediliyor ve hastane yatıyor. Gül, o süreci şöyle anlatıyor:

“Hastaneye başvuru nedenim oğluma böbrek vermek içindi. Böbreğimi vermek için test yaptırdım. Testlerimin sonucunda memede kitle olduğu ortaya çıktı. Bu zamana kadar hiçbir ağrım sızım olmamıştı. Oğlumla kanlarımız tutuyordu. Annesi olarak böbreğimi vermek istedim. Oğluma seve seve böbreğimi veririm dedim. Ben varken bir başkasının vermesini istemedim. Ama o da olmadı. Kitle çıktıktan sonra gelinim böbreğini vermek istedi. Onunki de tutuyordu. Sağlımıza hiç dikkat etmiyoruz. Ne zaman durumumuz ağırlaşsa o zaman gidiyoruz hastaneye. Mümkünse bütün kadınlar taramalarını yaptırsınlar, ihmal etmesinler. Sağlık ihmale gelmez” dedi.

“SÜREÇ ÇOK HIZLI İLERLEDİ”

2 çocuk annesi Bilge Gül (29) ise Kocaeli’nde yaşıyor. Eşi ile mükemmel uyumlu olduklarını dile getiren Bilge Gül, şöyle konuştu:

“Ameliyat olması gerektiği yakın zamanda belli oldu. Annesi böbreğini vermek istedi fakat annesinde kitle çıkınca, ben gönüllü olarak eşime böbreğimi vermek istedim. Böbreğimi vermemde hiçbir engel yoktu. Her şey çok güzel uyumluydu. Süreç çok hızlı ilerledi. Ameliyat sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamadık. Zor bir süreç ama biz çok kolay atlattık.”

KANSER ERKEN DÖNEMDE TEŞHİS EDİLEBİLİR

Önce Prof. Dr. Alp Gürkan, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Ferhatoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Taner Kıvılcım’dan oluşan nakil ekibi ile Mustafa’nın böbrek nakli ameliyatı bir hafta sonra da Dr. Öğr. Üyesi Taner Kıvılcım tarafından annenin meme kanseri ameliyatı gerçekleştirildi. Böylece Mustafa diyalize girmekten annesi de meme kanserinden kurtulmuş oldu. İşlemleri başarılı ile gerçekleştiren Kıvılcım şöyle konuştu:

“Son dönem böbrek yetmezliği olan ve nakil olmaması halinde diyalize başlayacak olan Mustafa’ya annesi böbreğini vermek istedi. Annesinin uygun bir aday olup olmadığına dair detaylı inceleme başlattık. Bu incelemeler esnasında çekilen mamografide şüpheli bir görünüm saptanması üzerine ileri değerlendirme yaptık. Yapılan biyopsi sonucunda meme kanseri saptanan annenin böbrek donörü olmasının uygun olmadığı ayrıca meme kanseri tedavisine başlanması gerektiğini anlattık. Annenin uygun aday olamaması üzerine Mustafa’nın eşi böbrek donörü olmak istedi. Yapılan detaylı değerlendirmede Bilge Hanım’ın böbreğini eşine vermesine bir engel olmadığını gördük. Böylelikle nakil ameliyatını gerçekleştirdik. Vericileri çok iyi taramalardan geçirdiğimizden dolayı daha kanser ele gelmeden önce çok erken safhada yakalanarak tedavisi sağlandı. Vericiler bizim için çok önemli onun için çok detaylı bir incelemeden geçiriyoruz. Bazı vericilerin hastalıklarını daha o fark etmeden saptayıp gerekli tedavilerini yapıyoruz.”

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