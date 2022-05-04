Türkiye Gazetesi

Cambridge Üniversitesi ve Imperial College London Üniversite’sinin ortak yaptığı çalışmada, bilim insanları, şiddetli covid-19’un bilişsel bozulmaya yol açabileceğini tespit etti.

IQ’YU DA DÜŞÜRÜYOR

Çalışmada yaş ortalaması 51 olan ve 16’sı yoğun bakımda tedavi gören 46 koronavirüs hastası incelendi. Buna göre, hastalığı ağır geçirenlerin beyni 20 yıl yaşlanıyor, bu da 10 IQ puanı azalma anlamına geliyor.

eClinicalMedicine dergisinde yayımlanan araştırma, etkilerin akut hastalıktan altı ay sonra hala tespit edilebilir olduğunu gösterdi.

Araştırmacılara göre, şiddetli covid-19’un yan etkileriyle ilgili olarak ilk kez bu kadar titiz bir değerlendirme yapıldı.

Çalışmayı yürüten Imperial College London'daki Profesör Adam Hampshire şunları söyledi: “Yalnızca İngiltere'de on binlerce insan covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördü. Bazıları ise hastalığı ağır geçirse de hastanede yatmadı. Bu durum aylar sonra bile birtakım sorunlar yaşanacağı anlamına gelebilir. Bu insanlara yardım etmek için neler yapılabileceğine acilen bakmamız gerekiyor.”

DİKKAT VE HAFIZA GİBİ ALANLARDA GERİLEME YAŞANIYOR

Öte yandan bilim insanları, araştırmada, koronavirüsü ağır atlatanların doğru kelimeleri bulmakta zorlandığını da dile getirdi. Yani covid-19’un kalıcı bilişsel ve zihinsel sağlık sorunlarına neden olabileceğine dair pek çok kanıt var. Uzmanlar ayrıca dikkat, karmaşık sorun çözme ve hafıza gibi alanlarda gerileme yaşandığının da altını çizdi.

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