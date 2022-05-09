Türkiye Gazetesi

Özel bir hastanede görev yapan Betül Hacıosmanoğlu’na başvurduğu birçok merkezde çocuk sahibi olamayacağını söylediler. Genç kadın, 6 yıllık bekleyişin ardından anne oldu.

“İMKANSIZ GÖRÜLMÜŞTÜ”

Hacıosmanoğlu, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“30 yaşıma geldiğimde erken menopoz teşhisi konulmuştu. Farklı merkezlere gittiğimde çocuk sahibi olamayacağım söylendi. İmkansız görülmüştü. Fakat son gittiğim yerde hiç vakit kaybetmeden PRP tedavisine başlanıldı. Tedavi sürecim 6 ay sürdü. Bir süre sonra bu süreçte yoruldum ve ara vermek istiyorum diye muayeneye gittiğimde 5 yumurta görüldü. Bunlardan yalnızca bir tanesi sağlıklıydı ve o şimdi benim kızım” diyerek duygularını dile getirdi.

KIZ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Erken yaşta menopoza giren Betül Hacıosmanoğlu, PRP tedavisi sayesinde tüp bebek yöntemi ile 6 yıllık süreçte çocuk sahibi oldu. Hastanın doktoru Prof. Dr. Eray Çalışkan “Hastamız Betül Hacıosmanoğlu 30 yaşında gebelik isteği ile hastanemize başvurdu. Daha önce birkaç merkezde tedaviye cevap olmadığı için tedavi iptal edilmiş. Hastamıza Over PRP tedavisi uyguladık. 4. gün 1 embriyo transferi yapıldı ve bir kız çocuğu dünyaya geldi” dedi.

HAMİLE KALMAK İÇİN PRP TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Prof. Dr. Eray Çalışkan PRP tedavileri hakkında şunları söyledi:

“Kadınların bazıları 40 yaşından önce menopoza girer. Diğer bir sorun ise erken yumurtalık yetmezliğidir. Bu durum kadınların düzenli adet görseler de yumurtalarının bitmesini veya tek tük kalmasını ifade eder. PRP tedavisi, kanımızda bulunan trombosit denilen, hasarlı dokuda kanamayı durdurup sonrasında tamir sürecini başlatan hücrelerin ayıklanmasını sağlar. PRP, son 5 yıldır erken yumurtalık yetmezliği olan kadınlarda denenmeye başladı. Yumurtası azalmış, AMH dediğimiz yumurtalık rezervi testi düşük olan, yumurtalık boyutları menopoz seviyesinde küçülmemiş, düzensiz de olsa adet kanaması gören, 40 yaş altı kadınlarda tüp bebekte fazladan yumurta elde etmekte yararı olabiliyor. Tüp bebek işlemi gibi narkoz altında anne adayına iğne yardımı ile PRP yumurtalıklar içine enjekte ediliyor. Trombosit içindeki büyüme faktörleri eğer yumurtalık içinde yumurta kaldı ise onları büyümeye zorlamakta ve %10-15 hastada fazladan yumurta elde etmekteyiz. Tabi PRP bir kök hücre tedavisi değil. Rezervde yumurta kaliteli ise onu büyütmekte, kalitesiz ise onu büyütmektedir. Halen bilimsel deneme ve araştırma konusu olan PRP bir grup hastanın 40 yaş üstünde bile gebe kalabilmesi için umut ışığı olmuştur.”

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