Türkiye Gazetesi

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Orta ve Batı Afrika tropikal bölgelerinde sık görülen bir enfeksiyon olan maymun çiçek virüsü dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs Avrupa ve Avusturalya da dahil olmak üzere 16 ülkede görüldü. Son olarak komşumuz Yunanistan’da da görülen hastalıkla ilgili olarak uzmanlar panik yapmaya gerek olmadığını ancak dikkati elden bırakmamak gerektiği uyarısında bulunuyor.

YAKIN TEMASLA BULAŞIYOR

Virüsün Avrupa’da Afrika ile bağlantısı olmayan kişilerde de görülmeye başlamasının endişe uyandırdığını söyleyen VM Medical Park Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu “Vaka sayısının kısa sürede 100’ün üzerine çıkması endişe verici. Bilinen bulaşma yolları daha çok hayvanlarla yakın temas veya virüsle kirlenmiş eşyalarla temas şeklinde. İnsandan insana da hasta kişinin vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve havlu, yatak, çarşaf gibi virüs bulaşmış eşyalarla temas sonucunda bulaşıyor. Ciltteki çatlaklardan da geçebiliyor” diye anlattı.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Damlacık yoluyla bulaşmanın genellikle yüz yüze uzun süreli teması gerektirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Hastalık açısından yüksek riskli kişileri hastaların ev arkadaşları, cinsel partnerleri, yakın temasta olan kişiler ve hastayla ilgilenen sağlık çalışanlarıdır” dedi.

EŞYALARINIZI PAYLAŞMAYIN

Enfeksiyonun çocuklar ve bağışıklığı zayıf kişilerde ağır seyredebileceğine işaret eden Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç “Virüs cansız yüzeylerde de yaşayabildiği için mümkün olduğu kadar kişisel eşyalarınızı kimse ile paylaşmayın. Havlu, çarşaf, yastık gibi başkalarının da kullanma ihtimali olan eşyaları kullanmamaya özen gösterin” açıklamasını yaptı.

ÇİÇEK AŞISI KORUYOR

Maymun çiçek virüsünün yeni bir virüs olmadığını, hastalığın zaman zaman Afrika kıtasından enfekte olmuş hayvanlar aracılığı ile başka kıtalara taşındığını söyleyen Prof. Dr. Güner Sönmez “Korona pandemisinin etkileri sebebiyle tetikteyiz ancak korkuya gerek yok. Yeni bir salgına dönmesini beklemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’daki tecrübelerden yola çıkarak çiçek aşısının maymun çiçeğinden yüzde 85'e kadar koruma sağlayacağını bildirdi. Fakat çiçek aşısı, hastalığın dünya genelinde sonlanması nedeniyle 1980’den beri uygulanmıyor. Dolayısıyla şu an çiçek aşısı yapılanlar 40-50 yaş üzeri kişilerden oluşuyor. Araştırmalarda, çiçek aşısı olanlarda antikor koruyuculuğunun 88 yıl sürdüğü belirtiliyor” dedi.

BELİRTİLERİ ÇİÇEK HASTALIĞINA BENZİYOR

Enfeksiyonun klinik görüntüsünün aşı ile ortadan kaldırılan çiçek hastalığına benzediğini ifade eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu “Hastalıkta en sık görülen belirtiler ateş, vücutta döküntü ve lenf bezlerinde büyümedir. Döküntüler daha çok yüzde görülür, eller, avuç içi ve ayak tabanı, ağız içinde ve cinsel organlar döküntünün görüldüğü diğer vücut bölgeleridir. Hastalık kendini genellikle 2-4 haftada sınırlar. Genellikle hafif geçer ama son zamanlarda bu virüs kaynaklı ölümler de rapor edildi” dedi.

EN ETKİLİ ANKARA AŞISI

Çiçek hastalığıyla aynı aileden olan virüse karşı en etkili tedavi yolunun, Hıfzısıhha Enstitüsünce 1934 yılında geliştirilen ve uluslararası alanda MVA olarak bilinen 'Ankara virüsü' olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güner Sönmez “Modifiye Vaccinia Ankara (MVA) aşısının atası, Türkiye'deki aşı enstitüsünün çiçek aşısı araştırmaları sırasında, ülkemizdeki buzağı ve eşeklerin derisinde yayılan vaccinia virüs suşundan üretildi. Almanya’nın geliştirdiği aşıya bu sebeple ‘Ankara aşısı’ dendi. Ankara aşısı, birinci ve ikinci nesil çiçek hastalığı aşılarına kıyasla daha üstün bir güvenlik profiline sahip" dedi.

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