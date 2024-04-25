Gelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Nisan 2024 16:35 - Güncelleme: 25 Nisan 2024 16:36 - Güncelleme:

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Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü kazanan belli oldu. 25 Nisan Perşembe günü çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Peki, 25 Nisanaltını kim kazandı? Yeşim bugün kaç puan aldı? Nursel en yüksek puanı bugün kime verdi? Detaylar haberimizde...