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Gelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü kazanan belli oldu. 25 Nisan Perşembe günü çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Peki, 25 Nisanaltını kim kazandı? Yeşim bugün kaç puan aldı? Nursel en yüksek puanı bugün kime verdi? Detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta 25 Nisan Perşembe puanları netleşti. Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü tam 10 bilezik iken günü kazanan çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? 

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI SEDA KAZANDI

1374. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölümünde  gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Seda aldı. 

Gelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu - 1. Resim

Gelinim Mutfakta'da Burçin bugün eksi 2 ceza puanı aldı.

Seda ve Damla ise kuraya kaldı. Kuranın sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Seda oldu. 

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

DAMLA- 14

SEDA- 14

YEŞİM- 13

BURÇİN- 10

Gelinim Mutfakta 25 Nisan çeyrek altının sahibi kura ile Seda oldu - 2. Resim

GELİNİM MUTFAKTA KAÇTA BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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