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Gelinim Mutfakta 24 Nisan günün kazananı gelin Damla oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta 24 Nisan günün kazananı gelin Damla oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü allı gelin pastası yapan gelinler çeyrek altın yarışına girdi ve günün kazananı belli oldu. 24 Nisan Çarşamba günü çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta kim 1. 2. 3. 4. oldu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ile puanları haberimizde...

Gelinim Mutfakta programında her gün bir kişi, yaptığı yemekle en yüksek puanı alarak çeyrek altın kazanıyor.

Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü ise tam 10 bilezik.

Gelinim Mutfakta 24 Nisan Çarşamba puanları ile puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI DAMLA KAZANDI

1373. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölümünde  gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Damla aldı. 

Gelinim Mutfakta 24 Nisan günün kazananı gelin Damla oldu - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 24 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

DAMLA- 15

YEŞİM- 14

SEDA- 13

BURÇİN-3

GELİNİM MUTFAKTA KAÇTA BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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