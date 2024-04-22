Gelinim Mutfakta 22 Nisan birincisi ve çeyrek altın sahibi gelin Burçin oldu

Gelinim Mutfakta 22 Nisan puan durumu belli oldu. Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü kuşbaşılı pasta yapan gelinler çeyrek altın yarışına başladı. Çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta 22 Nisan Pazartesi gününün birincisi ile puanları belli oldu. Peki, haftanın ilk bölümünde kaynanalar gelinlere kaç puan verdi? Bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta 22 Nisan Pazartesi puanları ile puan durumu belli oldu. Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? Yeşim bugün kaç puan aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI

22 Nisan Pazartesi günü 1371. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm bölüm sonuçları geldi. Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Yeşim ve Burçin aldı. Gelinim Mutfakta bugünkü birincisi Yeşim ve Burçin eşit puan aldı.

Eşit puan alması nedeniyle çekiliş yapıldı. Çekiliş sonucu çeyrek altını Burçin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

YEŞİM- 15

BURÇİN-15

SEDA- 13

DAMLA- 9

ALEYNA YARIŞMAYA KATILAMADI

Gelinim Mutfakta 1370. bölümden beri ekranda görünmeyen Aleyna ve kayınvalidesi Songül hanım programda yine yer almadı.

Nursel Ergin, Aleyna'nın geçen haftadan gribal enfeksiyon yaşadığını ve stüdyoda yapılan müdahaleler yetersiz kaldığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Aleyna Gelin ve Songül Hanım yerine yarışmaya Burçin Başaran ve kayınvalidesi Ayfer Şentürk katıldı.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor.