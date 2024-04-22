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ABD'nin Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard Türkiye'ye geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;nin Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard Türkiye&#039;ye geliyor

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Elizabeth Richard, ABD-Türkiye Terörle Mücadele İstişareleri kapsamında bugün Ankara'yı ziyaret edecek.

ABD ve Türkiye, terörle mücadele istişarelerini Mart 2024'te Washington'da düzenlenen Stratejik Mekanizma toplantılarında yeniden başlattı.

Büyükelçi Richard ve Türk hükümetinden mevkidaşları, teröristlerin seyahatini engellemek; organize suçla uğraşan terörle bağlantılı ağlarla mücadele etmek; PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının sağlanması; Afrika ile Güney ve Orta Asya'da bulunan DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturduğu tehditlere karşı işbirliği yapmak için ABD-Türkiye terörle mücadele iş birliğini genişletecek ve güçlendirecek.

Büyükelçi Richard ayrıca Türk yetkililerle küresel finans kanallarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesiyle daha fazla mücadele etmenin yolları konusunu da görüşecek.

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Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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