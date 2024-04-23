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Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü Utangaç mantı yapan gelinler çeyrek altın yarışı verdi. 23 Nisan Salı günü çeyrek altını hangi gelin aldı, sorusu cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi ile puanları haberimizde...

Kayınvalideler ve gelinler arasında yapılan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftalık ödülü kazanan yarışmacının 10 bilezik kazanıyor.  Gelinim Mutfakta 23 Nisan Salı puanları ile puan durumu belli oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Bu günün birincisi kim oldu? İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI DAMLA ALDI

1372. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yeni bölüm sonuçları geldi. Gelinim Mutfakta  gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı.

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Damla aldı. 

Gelinim Mutfakta 23 Nisan çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 23 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

DAMLA- 19

YEŞİM- 10

BURÇİN-6

SEDA- 3

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te ekrana geliyor. Gelinim Mutfakta programını Nursel Ergin sunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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