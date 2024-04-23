Milli Eğitim Müdürü'nün photoshop kazası! Tepkiler gelince silip gerçeğini paylaştılar

Photoshop’un ayarını kaçıran Yaşar İpek pişman oldu! ‘Bir daha gözlüksüz yapmam’

Photoshop’un ayarını kaçıran Yaşar İpek pişman oldu! ‘Bir daha gözlüksüz yapmam’

Sivas'ta Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, 23 Nisan nedeniyle bir paylaşım yaptı. Fotoğrafta Atatürk'ün yerine kendisini koyan Yurt, durumun ortaya çıkmasının ardından gönderisini silerek asıl görseli paylaştı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için bir paylaşım yapıldı.

"PHOTOSHOP" KAZASI

Paylaşımda yer alan fotoğraftaki bir ayrıntı ise dikkat çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt'un bir kız çocuğu ile el ele yürüdüğü karenin, aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe'ye ait olduğu ortaya çıktı.

SİLİP ORİJİNALİNİ PAYLAŞTILAR

Durumun öğrenilmesinin ardından paylaşım kısa sürede silindi. Ardından da fotoğrafın orijinal hali paylaşılarak 23 Nisan mesajı yayınlandı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ekrem YURT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. Yıl Dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı"