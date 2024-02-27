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    • Haberler > Ekonomi > Photoshopla sahte rapor düzenleyen işçiye kötü haber! Yargıtay hapis cezasını onadı

    Photoshopla sahte rapor düzenleyen işçiye kötü haber! Yargıtay hapis cezasını onadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Photoshopla sahte rapor düzenleyen işçiye kötü haber! Yargıtay hapis cezasını onadı
    Sahte Rapor, Yargıtay, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Photoshopla sahte rapor düzenleyerek mesaisine gitmeyen işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, söz konusu işçiye "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

    Dairenin kararına göre, Kırıkkale'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan bir kişi, ameliyatı sonrası kendisine düzenlenen 30 gün istirahat raporunun ardından, işe gitmemek için belge üzerinde photoshop programını kullanarak tarih değişikliği yaptı ve 20 günlük sahte rapor oluşturdu. 

    Devam eden süreçte de muayenesi sonrası kendisine verilen 1 günlük raporun ardından 6 günlük sahte rapor, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük rapordan sonra da yine photoshop programını kullanarak 20 günlük rapor düzenledi. Bu şekilde düzenlediği raporları çalıştığı kuruma sunan ve işe gitmeyen kişinin raporlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    HAPİS CEZASI ALDI 

    Soruşturma sonucu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kamu davası açılan kişi, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesince 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    YARGITAY CEZAYI ONADI 

    Karar üzerine, sanık avukatı, "düzenlenen belgelerin aldatıcılık niteliğinde olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını" savunarak, yerel mahkeme kararını temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığına hükmetti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirterek, verilen cezayı onadı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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