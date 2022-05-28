Türkiye Gazetesi

Maymun çiçeği virüsü vaka sayısı dünyada 400'ü geçti. Vaka sayısı her geçen gün artarken virüs Latin Amerika'da da görüldü.

LATİN AMERİKA’DA İLK VAKA

Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta vücudunda döküntü ve ateş şikayetiyle tedavi ve karantina altına alınan, 28 Nisan ila 16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da bulunmuş, Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı kaydedildi. Bu vakayla Latin Amerika bölgesindeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin'de görülmüş oldu.

FİNLANDİYA’YA DA SIÇRADI

Finlandiya da ilk vakayı açıkladı. Yle televizyonunun haberine göre, HUS hastanesindeki erkek bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Sağlık görevlileri, hastanın yakın zamanda gerçekleştirdiği Avrupa seyahati sırasında enfekte olduğunu tahmin ediyor.

Hayvanlardan insanlara geçebildiği gibi, insandan insana da geçebildiği bilinmektedir. Kuluçka dönemi 6 -7 gün, 14 gün arasında değişir.

DSÖ: TOPLU AŞILAMAYA GEREK YOK

Öte yandan virüsün en çok görüldüğü yer Avrupa. İngiltere ve İspanya'da vaka sayıları yüzü geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.

DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde" ifadesini kullandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

Bu virüs, çiçek hastalığının daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor. Genellikle hafif geçiriliyor ancak virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar ölüm riski olduğu biliniyor.

DSÖ yetkilisinden korkutan açıklama: Maymun çiçeği virüsü birkaç yıldır sinsice dolaşıyor Halk sağlığı yetkilileri, İngiltere'deki maymun çiçeği vakası artışını doğruladı. Bilim insanları ise şaşırtan bir açıklama yaparak maymun çiçeği virüsünün birkaç yıldır sinsice dolaşıyor olabileceğini söyledi.

Çok az kişi biliyor: Maymun çiçeği virüsü hakkında çarpıcı detay Covid-19’un ardından dünyayı maymun çiçeği hastalığı korkusu sardı. Virüs, yeni bir pandemi endişesine yol açtı. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ederken, Doç. Dr. Elif Hakko, “Hastalık her ne kadar 2-4 hafta içinde kendiliğinden iyileşse de küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır bir tablo oluşturabilir” şeklinde uyarı yaptı.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Çiçek aşısı hastalıktan koruyor mu? Maymun çiçeği virüsü solunum yoluyla bulaşır mı? İşte Maymun çiçeği (Monkeypox) hakkında merak edilenler Covid-19’un ardından dünyayı maymun çiçeği hastalığı korkusu sardı. Virüs İlk olarak İngiltere’de 7 Mayıs’ta görüldü. Virüs birçok Avrupa ülkesinin ardından ABD’ye de sıçradı. Şu ana kadar pek çok ülke ve gölgede görülen maymun çiçeği virüsüne dair endişeler artıyor. Peki, hastalıkla ilgili ne kadar bilgi sahibiyiz? Maymun çiçeği belirtileri neler, hastalığın kuluçka süresi kaç gün? Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünden koruyor mu? Konuya dair merak edilenleri uzmanından öğrenelim…