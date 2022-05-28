Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Söz konusu tabloda vefat sayısının düştüğü görülürken, vaka sayısında düne nazaran artış yaşandığı kaydedildi. Bununla birlikte vaka sayısının iki gündür üst üste binin altında olması üzerine, ulaşımda maske yasağının kaldırılması için önemli bir gelişmenin yaşandığı gözlemlendi.

DSÖ’den korkutan açıklama: Covid bitmedi, dünya yeni salgınlara hazırlıklı değil İlk olarak 7 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü yayılıyor. Virüs Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 16 ülke ve bölgede doğrulanırken Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. DSÖ genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada” dedi.

DSÖ'den korkutan açıklama: Covid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, bazı bölgelerde koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekerek, virüsün ne şekilde mutasyona uğradığını anlamanın giderek zorlaşmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Koronavirüs geçirenler dikkat: Bilim kurulu üyesinden Covid-19 sonrası için korkutan uyarı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid sonrası devam eden şikayetler konusunda uyarı yaptı. Şener, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon insanda Covid-19 sonrası vücutta devam eden şikayetlerden oluşan klinik tabloların gözükeceğini söyledi.

DSÖ'den Covid-19 raporu: Ölümler 2 milyonu geçti Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2 milyonu geçtiğini duyurdu.